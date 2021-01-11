Пентагон продолжает сокращение производства деталей к F-35 в Турции

https://static.news.ru/photo/edd43cf8-9a90-11ea-a555-fa163e074e61_660.jpg F-35 Фото: Master Sgt. Donald R. Allen/Public Domain/wikipedia.org

Производство комплектующих к истребителю F-35 в Турции продолжит сокращаться в течение 2021–2022 годов, рассказал официальный представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл. Он напомнил, что членство Анкары в программе создания самолётов всё ещё приостановлено.

По его словам, политика США в отношении Турции не изменилась: производство комплектующих практически полностью перенесено в другие страны и продолжит сокращаться.

Нет никаких изменений в политике США относительно статуса Турции в программе F-35. Членство Турции в программе F-35 приостановлено. Производство большинства комплектующих было перенесено [в другие страны] в 2020 году, и оно будет и дальше сокращаться в 2021 и 2022 годах, — цитирует ТАСС Кэмпбелла.

При этом накануне глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир заявил, что компании страны продолжают создавать комплектующие для F-35, несмотря на решение об исключении Анкары из программы.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Блока. По его словам, Альянс в связи с этим приветствует переговоры Турции с остальными государствами — членами союза о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.

Кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой разгорелся в июле 2019 года. США требовали от республики купить комплексы Patriot вместо C-400 у РФ. Глава Турции Реджеп Эрдоган отказался идти на уступки. Тогда Белый дом пригрозил ввести санкции, а также лишить союзника НАТО новых американских истребителей.

Системы С-400 находятся не только на вооружении армии РФ, но и закупаются многими иностранными партнёрами. Так, подобные системы есть уже у Китая, Турции и Индии, а также покупкой российских ЗРС С-400 интересуются Ирак, Египет, Саудовская Аравия, Катар и Вьетнам, писал NEWS.ru.