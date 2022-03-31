Пентагон продлил пребывание подразделений ВС США в Польше

Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин принял решение продлить сроки пребывания подразделений американской армии, дислоцированных в Польше и Средиземном море. Их ротация отложена на некоторое время, до особого распоряжения министра, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Мы пытаемся быть осторожными в отношении сроков развертывания [подразделений], так как хотим иметь возможность контролировать ситуацию на местах и принимать наилучшие и наиболее гибкие решения в режиме реального времени, — цитирует его агентство.

В Польше в настоящее время дислоцируются подразделения 82-1 воздушно-десантной дивизии армии США, а в Средиземном море — авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Harry S. Truman.

Ранее сообщалось, что США вывели свои военное корабли из Чёрного моря. В Пентагоне заявили, что это было сделано с целью недопущения дальнейшей эскалации конфликтной ситуации на Украине. В ведомстве добавили, что решение о возвращении кораблей в регион будет приниматься, исходя из интересов нацбезопасности США.