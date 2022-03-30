Пентагон призвал к гуманному обращению с военнопленными на Украине

Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,

Министерство обороны России опубликовало видео в своём официальном Telegram-канале, где показано уничтожение украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук». На кадрах можно видеть, как беспилотный летательный аппарат зафиксировал цель, затем по ней нанесли удар высокоточным оружием. На месте удара можно увидеть, как поднимается густой столб дыма, а также разлетаются части уничтоженной техники.

В ведомстве также сообщили, что боевики украинских нацбатальонов создали в Харькове «летучие эскадроны смерти», которые разъезжают по улицам города, запугивают горожан и ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулемётов по жилым...