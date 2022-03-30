Пентагон призвал к гуманному обращению с военнопленными на Украине
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
22:58, 30 марта 2022
Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,
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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что обращение со всеми военнопленными должно соответствовать международному праву. Представитель военного ведомства США таким образом прокомментировал сообщения о пытках российских военнослужащих на Украине. Он при этом не сообщил обсуждала ли американская сторона этот вопрос с украинскими партнёрами, передаёт РИА Новости.
Мировое сообщество ожидает, что обращение со всеми военнопленными будет соответствовать международному праву и Женевским конвенциям, — рассказал Кирби.
Он добавил, что у американской стороны возникли вопросы по этим инцидентам.
В Министерстве обороны России ранее сообщили, что боевики украинских нацбатальонов создали в Харькове «летучие эскадроны смерти», которые разъезжают по улицам города, запугивают горожан и ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулемётов по жилым домам. В ведомстве добавили, что украинские неонацисты используют жителей Харькова в качестве живого щита. В ведомстве также рассказали о случаях, когда гражданские лица арестовывают сотрудники СБУ за предположительно хорошее отношение к России, а затем «эти люди не возвращаются».