Пентагон признался, что западное оружие всегда попадает в руки ВС РФ Замглавы Пентагона Кол: ВС РФ перехватывают американские вооружения в зоне СВО по вине ВСУ

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Вооруженные силы РФ захватывают в зоне проведения специальной военной операции американские вооружения, поставляемые Украине. Он уточнил, что это происходит, когда некоторые ранее поставленные Киеву системы «перенаправляются не туда». Видеозапись выступления Кола перед специальным комитетом Конгресса США было опубликовано на официальной странице американской телевизионной сети C-SPAN.

Согласно нашим оценкам, если некоторые системы перенаправляются не туда, то их захватывают россияне. Такое происходит всегда, — сказал Кол.

Замглавы Пентагона при этом подчеркнул, что у ведомства нет свидетельств того, что украинцы направляют западное оружие на черный рынок.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому захват и уничтожение танков стран НАТО Leopard и Abrams будут оплачиваться. За захват и уничтожение танков выплаты определены в размере 1,5 млн рублей и 500 тысяч рублей. Гражданам (до пяти человек включительно), помогавшим захватывать или уничтожать технику, — по 300 и 100 тысяч рублей соответственно.