Пентагон пообещал не использовать самолёты РЭБ против России

Самолёты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-18G Growler, которые США перебрасывают в Германи, не станут применяться против российских войск на Украине. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости«. .

Их развертывают не для того, чтобы использовать против российских сил на Украине. Их развертывают строго в рамках наших усилий по наращиванию возможностей сдерживания и обороны НАТО вдоль восточного фланга, — сказал Кирби.

Он также добавил, что переброска шести EA-18G Growler из состаа ВМС США е является реакцией на какую-либо «угрозу или инцидент».

Как пояснил Кирби, подобные самолёты часто используются для того, чтобы подавлять ПВО противника, ставя помехи его радарам.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия в новой стратегии Министерства обороны США будет названа как острая, однако недолгосрочная угроза. Такая характеристика связана со спецоперацией Москвы на Украине.