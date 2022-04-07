Пентагон подтвердил отвод российских войск от Киева и Чернигова

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил в интервью CNN, что Россия отвела войска от Киева и Чернигова. По его словам, это свидетельствует о том, что российские войска намерены сконцентрироваться на меньшей территории.

[Президент России Владимир Путин] вывел свои войска из Киева. Он вывел свои войска из Чернигова, — отметил Кирби.

Договорённость о существенном сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях стала одним из итогов очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошёл в Стамбуле 29 марта. Встреча состоялась во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трёх часов.

30 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о плановой перегруппировке российских войск на Киевском и Черниговском направлениях, добавив, что все цели на данных направлениях были выполнены. По словам Конашенкова, был план сковать ВCУ на поле боя и без штурма городов, во избежание потерь среди гражданского наcеления, нанести вооружённым формированиям Киeва такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти cилы на Донбассе. Именно Донбасс является главным направлением действий российских Вооружённых сил, заверил представитель МО РФ.