Пентагон заподозрил русских в крушении MQ-9 Reaper над Румынией Пентагон заподозрил русских из Приднестровья в крушении MQ-9 Reaper над Румынией

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Разведывательный беспилотный аппарат MQ-9 Reaper

В Пентагоне начали служебное расследование по факту крушения американского беспилотника MQ-9 Reaper, пишет «Свободная пресса». Инцидент произошел 14 июля. При заходе на посадку на аэродром одной из румынских авиабаз БПЛА упал.

В военном ведомстве предполагают, что крушение MQ-9 Reaper могло произойти из-за российской станции радиоэлектронной борьбы, которая якобы сработала с территории Приднестровья.

В Пентагоне утверждают, что на первый взгляд крушение беспилотника стало следствием ошибки в пилотировании. Однако эксперты полагают, что на территории Румынии последние несколько месяцев стали фиксироваться аномалии в работе системы глобального позиционирования.

Беспилотник потерпел крушение в 120 километрах от границы Румынии и Украины.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что в Вашингтоне будут приветствовать, если состоятся переговоры между Россией и Украиной. По его словам, Москва может сделать это «в любой день».