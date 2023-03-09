Пентагон отказался передать в Гаагу материалы о «преступлениях России» NYT: Пентагон блокировал передачу в Гаагу материалов о «преступлениях РФ» на Украине

Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,

Пентагон — штаб-квартира Министерства обороны США

Американское издание The New York Times сообщило, что Пентагон блокирует передачу в Международный суд материалов о «совершенных российскими военными преступлениях на Украине». По данным газеты, это делается из опасений, что США самим придется отвечать на подобные претензии.

Пентагон блокирует передачу администрацией Джо Байдена доказательств в МУС в Гаагу, собранных американской разведкой о российских зверствах на Украине. <...> Военное руководство выступает против помощи суду в расследовании, потому что опасаются создания прецедента, который поможет затем преследовать американцев, — пишет издание.

Отмечается, что другие ведомства, включая спецслужбы, Минюст и Госдеп, выступают за передачу материалов в суд. Таким образом, президенту США Джо Байдену предстоит найти выход из сложившейся ситуации.

Официальных комментариев американских властей NYT не опубликовало.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции объявило о запуске цифровой базы доказательств наиболее серьезных международных преступлений. По словам главы Евроюста Ладислава Хамрана, необходимость создания базы появилась на фоне украинского конфликта. Он подчеркнул, что работа с базой основывается на строгих принципах, в том числе исключающих возможность направления данных неправительственными и общественными организациями, которым для этого нужно взаимодействовать с национальными судебными органами.