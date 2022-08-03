Пентагон опроверг заявления Шойгу о ликвидации шести РСЗО HIMARS на Украине

Фото: AFLO/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Заявления министра обороны России Сергея Шойгу об уничтожении шести реактивная система залпового огня на колёсном шасси M142 HIMARS являются ложными, заявил исполняющий обязанности официального представителя Пентагона Тодд Брессейл. По его словам, Москва сообщает о ликвидации оружия, однако не приводит доказательств.

Нам известно об этих недавних заявлениях министра Шойгу, и они снова явно ложны, — заявил Брессейл.

Чиновник добавил, что, по его данным, вооруженные силы Украины (ВСУ) используют «с поразительной точностью и эффективностью каждую из полностью проверенных высокоточных ракетных систем», которые были поставлены США, их союзниками и партнерами.