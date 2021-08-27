Пентагон опроверг заявление талибов о захвате аэропорта Кабула
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
05:37, 28 августа 2021
Фото: South Korean Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американские военные продолжают контролировать международный аэропорт Кабула. По его словам, талибов в аэропорту нет, приводит слова Кирби на регулярном брифинге CNN.
Талибы не контролируют никакую часть международного аэропорта имени Хамида Карзая, я видел эти сообщения, это ложь. Он всё ещё находится под контролем американских военных, — заявил официальный представитель Минобороны США.
Поводом для заявления стало сообщение представителя радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) Билала Карима, который написал в Twitter, что под их контроль перешла значительная часть аэропорта.
Сегодня три важных пункта в военной части аэропорта Кабула были эвакуированы американцами и уже находятся под контролем бойцов «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание талибов). За американцами остаётся самая незначительная часть [аэропорта]. Мы надеемся на скорейшее полное освобождение родной страны, — написал Карим.
Ранее во Франции сообщили о захвате талибами международного аэропорта в Кабуле.