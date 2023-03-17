Пентагон оценил попытки России достать MQ-9 со дна Черного моря Пресс-секретарь Пентагона Райдер: изучены сообщения о попытках России достать обломки MQ-9

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомство изучило публикации в СМИ о том, что российские специалисты пытаются достать со дна Черного моря обломки беспилотника MQ-9 Reaper, сообщает телеканал Fox News. Он добавил, что в настоящий момент нет оснований для подтверждения или опровержения этой информации. Он при этом подчеркнул, что США не хотят вступать в конфликт с Россией.

Я видел ряд сообщений по данной теме, однако не могу подтвердить, сделали ли они это, или нет, — сказал Райдер.

По его словам, главная задача Вашингтона — помощь Украине, по этой причине, по его словам, в ведомстве считают, что американцы имеют право находиться в регионе.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, а в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.

Представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что российские военные могут заняться подъемом БПЛА США со дна Черного моря, если сочтут это необходимым с точки зрения безопасности.