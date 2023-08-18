Пентагон обвинил Россию в разработке биооружия. Как на самом деле? Американские военные готовятся к новым эпидемиям

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В новом докладе Министерство обороны США обвинило Россию и еще несколько других стран в реализации программ по разработке биологического оружия. Американские военные приняли решение создать новое подразделение, которое будет повышать уровень биозащиты страны. Что говорится в докладе, как Вашингтон планирует готовиться к новым эпидемиям и что известно о биооружии самого Пентагона — в материале NEWS.ru.

Что в докладе Минобороны США говорится о России

Пентагон опубликовал доклад о состоянии защиты от биологических угроз, в котором заявил, что Москва секретно разрабатывает биологическое оружие.

«Россия продолжает программы наступательного биологического оружия в нарушение обязательств в рамках конвенции о биооружии и токсинах», — говорится в документе

Министерство обороны США не уточнило, из-за чего конкретно возникли подозрения, а лишь отметило, что Москва не полностью признала существование программ биоружия в СССР и не представила убедительные доказательства их свертывания.

Это заявление было сделано после того, как Россия поддержала введение эффективного механизма проверки государств — членов Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), который бы гарантировал, что все подписанты выполняют свои обязанности в рамках конвенции.

Какие еще страны обвинили в производстве биооружия

Помимо России, Пентагон обвинил в создании биологического оружия и другие страны, в том числе Иран, Северную Корею и Китай. По данным американских военных, наибольшую угрозу представляет Пекин, который, предположительно, вкладывает миллиарды долларов в это направление.

«Я не удивлюсь, если в следующем году они скажут, что у Китая есть какие-то программы наступательного биологического оружия», — заявил исполнительный директор двухпартийной комиссии по биозащите Аша М. Джордж.

По данным Пентагона, указанным выше странам стало проще и дешевле производить опасные патогены из-за достижений в области биологии, искусственного интеллекта и производственных технологий. Они могут восстановить вымершие патогены или сделать существующие более смертоносными.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Немецкие военные на учениях

Как США будут реагировать на такую угрозу, как биооружие

В отчете Пентагон признает, что его возможности в области реагирования на угрозы вроде биооружия, эпидемий, аварий в лабораториях и других биологических чрезвычайных ситуаций сильно ограничены. К примеру, ведомство обычно узнает о кризисах в здравоохранении не от разведки, а от партнеров из медицины.

Чтобы улучшить оперативность и эффективность, Минобороны США сформирует совет по биозащите. Этот орган будет прогнозировать и своевременно реагировать на биологические угрозы.

Совет возглавят несколько высокопоставленных чиновников, которые будут консультировать министра обороны страны и курировать внутренние и международные усилия по борьбе с чрезвычайными ситуациями в сфере здравоохранения.

Как в Госдуме прокомментировали обвинения США

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет назвал заявление Пентагона лживой пропагандой.

«Американцы в очередной раз занимаются какой-то лживой пропагандой, потому что абсолютно весь мир увидел то огромное количество биолабораторий, которые они разбросали по всему миру. США всегда пытаются за этой лживой завесой решать свои какие-то очередные задачи. И вот эти американские пропагандисты пытаются скрыть ту агрессивную политику, которую ведет Вашингтон в отношении абсолютно всех государств на нашей земле», — заявил депутат «Дума ТВ».

Где США разрабатывают свое биооружие

Между тем ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший признал, что сам Пентагон инвестировал в создание биооружия в лабораториях на территории Украины.

«У нас есть лаборатории на Украине, потому что мы создаем биологическое оружие, и в этом оружии используются все виды новой синтетической биологии и методы генной инженерии», — отметил политик.

Он высказался после неоднократных заявлений Москвы о том, что Вашингтон посылал американских ученых на Украину, чтобы они проводили там испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах психиатрических больниц.

В минувшую среду, 16 августа, глава войск радиационной химической и биологической защиты России Игорь Кириллов предположил, что США приступили к подготовке новой пандемии. По его словам, американские специалисты исследуют мутации различных вирусов и выводят популяции насекомых для их распространения.

Фото: US Dept. of Defense

Какое у США биологическое оружие, зачем оно им

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин сказал NEWS.ru, что США нужны смертельные вирусы для полномасштабной биологической войны на территории России.

По мнению специалиста, США будут распылять биологические агенты на российской территории через беспилотники и живых переносчиков вроде уток и гусей, которые гнездятся на территории России.

«Я думаю, следующая пандемия будет еще страшнее ковида. Со всеми этими болезнями работают на Украине, были накоплены большие запасы. Там ведутся широкие эксперименты с использованием большого количества военнослужащих, заключенных, военнопленных», — говорит эксперт.

По его словам, США, вероятно, учатся работать со смертельно опасными болезнями, вроде хантавирусов, лихорадки Ку, конго-крымской лихорадки, Эболы и с вирусом Марбург.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал NEWS.ru, что в качестве биологического оружия также могут применяться опасные болезни, которые, как правило, провоцируют начало эпидемий вроде сибирской язвы. Чтобы нанести большой ущерб вероятному противнику, будет достаточно массово выбрасывать споры заразы в среду.

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Как бороться с биологическим оружием

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал NEWS.ru, что с помощью специализированных международных структур можно эффективно бороться с разработками биологического оружия.

«Они отслеживают даже малейшие намеки на возможное несанкционированное применение патогенных микроорганизмов в тех неблаговидных целях, которые могут привести к серьезным угрозам для человечества», — пояснил эксперт.

Он отметил, что российские власти, в том числе структуры Минобороны, сейчас ведут большую работу в этом направлении в связи с возможным использованием американских лабораторий на Украине. По его словам, они использовались для скрытной разработки препаратов с патогенными бактериями и вирусами, которые могут вызывать хронические и острые осложнения со здоровьем.

Что известно о секретной китайской биолаборатории в США

В начале августа СМИ сообщили, что в США, в Ридли, небольшом городе в центральной Калифорнии, обнаружили нелегальную лабораторию, в которой сотрудники хранили флаконы с разными вирусами (например, ВИЧ и малярии) и заражали ими тысячи мышей. Помещение принадлежало компании из Китая, поэтому местные власти допустили, что лаборатория была создана Пекином для разработки биологического оружия.

«Сотрудники общественного здравоохранения округа Фресно также наблюдали образцы крови, тканей и других биологических жидкостей и сывороток, а также тысячи флаконов с немаркированными жидкостями и предполагаемый биологический материал», — говорилось в судебных документах.

В ходе расследования выяснилось, что лаборатория была не секретным центром по производству биооружия, а заброшенным стартапом, который китайские бизнесмены открыли в разгар эпидемии COVID-19 в 2020 году, чтобы производить экспресс-тесты для диагностики вируса.

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