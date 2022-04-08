Пентагон обсудил с Минобороны Словакии передачу Киеву ЗРК С-300

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Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Словакии Ярославом Надем передачу Киеву ЗРК С-300. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, пишет ТАСС.

Кирби отметил , что главы военных министерств «обсудили важную роль, которую оборонительная система будет играть с точки зрения поддержки Украины». При этом министр обороны Словакии выразил признательность Пентагону за «предстоящую переброску» в республику комплекса Patriot для «защиты территории НАТО».

Американский ЗРК Patriot власти США решили направить стране взамен переданного Братиславой Киеву ЗРК С-300. Джон Кирби уточнил, что американский комплекс будет находиться в Словакии временно. О решении передислоцировать ЗРК Patriot в Словакию накануне объявил президент США Джо Байден.

Словацкие СМИ сообщили, что ЗРК С-300 уже находится на Украине.

Ранее сетевое издание Noviny сообщило, что система ПВО С-300 тайно в течение двух дней была доставлена из Словакии на Украину. Военный эксперт Константин Сивков заявил, что отдать Украине зенитно-ракетный комплекс С-300 — максимум, чем может помочь ей Словакия.