Пентагон обеспокоился визитом Си Цзиньпина в Москву Глава Пентагона Остин назвал тревожным сигналом визит Си Цзиньпина в Москву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин в аэропорту Внуково

Визит главы Китая Си Цзиньпина в Москву вызывает настороженность у Соединенных Штатов, заявил в ходе брифинга глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, которые приводятся на сайте Минобороны США, этот шаг может означать официальную поддержку Китаем России. Он заявил, что американская разведка будет пристально отслеживать возможные поставки оружия и другой материальной помощи между странами.

Поездка Си к Путину и то, что он провел там два дня, я думаю, посылает очень тревожный сигнал, сигнал поддержки. Мы не видим с их стороны материальной помощи России сейчас, но мы очень и очень пристально за этим следим. Если они выберут этот путь, я думаю, это будет очень тревожно для международного сообщества, но, конечно, уже демонстрация поддержки его присутствием там, я думаю, очень тревожна, — сказал глава Пентагона.

22 марта завершился официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Утром 23 марта самолет делегации из Китая покинул Россию. Президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали как экономическое сотрудничество, так и возможности урегулирования военного конфликта на Украине. Китай представил свой план урегулирования ситуации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад недружественно отреагировал на визит Си Цзиньпина в Москву. Он подчеркнул, что для Кремля важен результат этого визита, а не реакция на него других стран.