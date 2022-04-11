Пентагон: нет доказательств уничтожения ВС РФ словацких С-300 на Украине

США на данный момент не располагают доказательствами, что ВС РФ уничтожили системы ПВО С-300, которые были недавно получены Украиной из Словакии, об этом сообщила пресс-служба Пентагона. 11 апреля появилась информация, что вооружённые силы России ракетами «Калибр» уничтожили на окраине Днепропетровска четыре зенитно-ракетных комплекса С-300.

США не располагают доказательствами, что российские войска уничтожили системы ПВО С-300, — сообщает пресс-служба.

Словацкий премьер-министр Эдуард Хегер в свою очередь сообщил, что информация об уничтожении поставленного Словакией на Украину комплекса ПВО С-300 не соответствует действительности. Он напомнил, что систему передали Киеву в конце минувшей недели.

В то же время министр иностранных дел Словакии Иван Корчок сообщил, что не может подтвердить или опровергнуть, была ли уничтожена на Украине именно поставленная словацкой стороной система С-300.

Ранее сетевое издание Noviny сообщило, что система ПВО С-300 тайно в течение двух дней была доставлена из Словакии на Украину. Военный эксперт Константин Сивков заявил, что отдать Украине зенитно-ракетный комплекс С-300 — максимум, чем может помочь ей Словакия.