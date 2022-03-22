Пентагон не увидел необходимости в усилении ядерного сдерживания

США не заметили в российских ядерных силах тех изменений, которые бы потребовали встречных мер, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, об этом говорят результаты отслеживания действий России.

Просто скажу, что мы ежедневно отслеживаем настолько, насколько можем, и не увидели ничего, что бы подвело нас к заключению о необходимости изменений в конфигурации нашего стратегического сдерживания, — пояснил Кирби.

Он добавил, что, по мнению главы Пентагона Ллойда Остина, нынешняя конфигурация стратегического сдерживания способна защитить и США, и их союзников.

Ранее стало известно, что высокопоставленный представитель Пентагона заявил: американская сторона ежедневно проводит с Москвой тесты деконфликтной линии связи. По словам американского чиновника, российские представители «регулярно поднимают трубку», однако дальнейшие шаги пока не представляются необходимыми. Он подчеркнул, что у американской стороны есть множество способов связаться с российскими коллегами.