https://static.news.ru/photo/e9eccc5e-21dc-11ea-8828-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com

Министерство обороны США не располагает информацией о намерении сократить военное присутствие в Афганистане и не собирается этого делать. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Майклом Помпео, министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом и министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

Эспер сообщил, что ему «нечего сказать» насчёт Афганистана, но как только будет принято какое-то решение, об этом обязательно оповестят СМИ. Помпео к этому заявлению добавил, что США «очень надеются» на сокращение уровня насилия в Афганистане, что и приведёт к сокращению огня, приводит слова госсекретаря ТАСС.

И тогда Вашингтон сможет согласиться на сокращении численности своих войск в Афганистане, чтобы исходящая оттуда «террористическая угроза» оставалась «крайне низкой».

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый военный конфликт может вспыхнуть на территории Афганистана. Об этом заявил заместитель генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Пётр Тихоновский.