Пентагон не смог убедить немцев передать танки Украине CNN: глава Пентагона не смог уговорить своего коллегу из ФРГ отправить танки Украине

Фото: Emmanuele Contini / www.imago-images.de / Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин не смог убедить нового министра обороны Германии Бориса Писториуса предоставить Украине немецкие танки Leopard 2, сообщает телеканал CNN. Отмечается, что несмотря на весь оптимизм американской администрации по этому вопросу, коллеги из ФРГ «не разделяют этот оптимизм». Журналисты добавили, что Вашингтон «застрял» в противостоянии с Берлином.

Высокопоставленный представитель американского Министерства обороны заявил, что США «очень оптимистичны в отношении прогресса» в вопросе о танках. Но не все в правительстве США разделяют этот оптимизм. Администрация США застряла в противостоянии с Германией, — сказано в публикации.

Немецкая сторона повторила свое условие, в рамках которого власти ФРГ готовы передать наступательную бронетехнику Киеву, если это первыми сделают США.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Она добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания. Великобритания в середине января заявила о скорой передаче Украине 14 танков Challenger 2.