Пентагон не счёл агрессией действия России у границы с Украиной

США не считают «значительное движение военных» России рядом с украинской границей проявлением агрессии. Об этом заявил глава объединённого Комитета начальников штабов (КНШ) Соединённых Штатов Америки Марк Милли, передаёт РИА Новости. Так генерал прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы стягивании российских войск в район границы.

Что мы видим, это значительное движение военных на российской стороне украинской границы. Ничего, скажем так, в открытую агрессивного, — сказал Милли на форуме по безопасности Института Аспена.

Он отметил, что Пентагону пока неизвестна цель данных действий, в ведомстве продолжают следить за развитием ситуации.

Ранее в МИД России опровергли сообщения ряда американских СМИ о стягивании российских войск к границе с Украиной, назвав их «фейковой кампанией». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что РФ сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

Сообщение о стягивании войск к российско-украинской границе ранее опубликовало американское издание Politico, дополнив материал спутниковыми снимками. Журналисты отметили, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной. Газета The Washington Post также сообщила, что замечено передвижение российских войск близ украинской границы.