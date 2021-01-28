Пентагон не опроверг данные о похищенном российском «Панцире-С1»

Представитель Министерства обороны США Джессика Макналти заявила о том, что Пентагону известно о статье британского издания The Times о похищении Штатами в Ливии купленного ОАЭ российского ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».
В беседе с корреспондентом РИА Новости Макналти
Ранее газета The Times сделала публикацию о том, что США в июле 2020 года
При этом британские журналисты утверждают, что Москве известно об инциденте. Об этом сообщал NEWS.ru.
Российский военный эксперт Алексей Леонков 28 января
ЗРК «Панцирь-С1Э» на одном шасси содержит систему обнаружения воздушных целей, их отслеживания с помощью радиолокатора, наведения на них зенитных ракет и стрельбы из артиллерийских высокоскоростных автоматов. Считается, что он очень эффективен против беспилотников, малых дронов и управляемых боеприпасов.