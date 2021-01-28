Пентагон не опроверг данные о похищенном российском «Панцире-С1»

https://static.news.ru/photo/60cfe4d8-494f-11eb-9537-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,

Представитель Министерства обороны США Джессика Макналти заявила о том, что Пентагону известно о статье британского издания The Times о похищении Штатами в Ливии купленного ОАЭ российского ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

В беседе с корреспондентом РИА Новости Макналти подчеркнула , что Госдепартамент может предоставить больше информации по поводу политики США в отношении Ливии. Подтверждать или опровергать данные о краже «Панциря-С1» представитель Пентагона не стала.

Ранее газета The Times сделала публикацию о том, что США в июле 2020 года похитили принадлежащий Ливийской национальной армии комплекс «Пацирь-С1» российского производства. Данный комплекс прямо с поля боя якобы был направлен в Германию на авиационную базу Рамштайн.

При этом британские журналисты утверждают, что Москве известно об инциденте. Об этом сообщал NEWS.ru.

Российский военный эксперт Алексей Леонков 28 января усомнился в правдивости сведений британской газеты. Вместе с тем он предположил, что «Панцирь» необходим ВВС НАТО для ознакомления.

ЗРК «Панцирь-С1Э» на одном шасси содержит систему обнаружения воздушных целей, их отслеживания с помощью радиолокатора, наведения на них зенитных ракет и стрельбы из артиллерийских высокоскоростных автоматов. Считается, что он очень эффективен против беспилотников, малых дронов и управляемых боеприпасов.