Пентагон назвал условия, при которых Китай уничтожит армию США

https://static.news.ru/photo/da716380-3dbe-11eb-b27a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Китай уже практически достиг паритета с США в военной сфере, что не может не беспокоить Вашингтон, заявил в интервью Wall Street Journal руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли.

Во вступлении к интервью издание указало, что, по мнению Пентагона, Китай занимает первое место среди растущих угроз стратегическим интересам США. Милли, отвечая на вопрос о главных угрозах, привёл в пример принятую несколько лет назад Стратегию национальной обороны США.

Стратегия национальной обороны была принята несколько лет назад. Это хороший документ. Он классифицирует вызовы США и называет их — это Китай, Россия, Северная Корея, Иран и террористы или воинствующие экстремистские организации. Есть и другие вызовы, которые, безусловно, могут пройти квалификацию и могут быть в будущем включены в этот список, — рассказал Милли.

По его мнению, Китай создаёт очень сильную и боеспособную армию. У Пекина есть особый план, уверен генерал. Китай добивается, чтобы к середине 2030-х годов о нём было объявлено, что он равен США и способен уничтожить американскую армию в очном противостоянии уже в середине века, отметил Милли.

Я бы сказал, что это, вероятно, самая важная, но не единственная проблема. Я бы не причислял их к категории врагов. Я бы не стал использовать этот термин, если вы не участвуете в вооруженном конфликте. Но это, безусловно, серьёзная проблема безопасности для США сейчас и в ближайшие годы, — считает Милли.

По его словам, такого прогресса в военной сфере Китай сможет достичь, только если будет одновременно развивать все компоненты своего оборонно-промышленного комплекса. Вместе с тем, генерал отказался назвать точные оценки Пентагона по выходу Китая на паритет с США.

По ряду направлений они продвигаются очень быстро. Они меняют свою доктрину и существенно улучшили военную подготовку, — заявил вместо этого Милли.

Как сообщал NEWS.ru, в Министерстве иностранных дел Китая ранее выразили согласие с позицией главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что США пытаются восстановить однополярную модель мироустройства.

Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что однополярный мир является иллюзией, а многополярный — производной от экономического развития стран. По его словам, после развала Советского Союза возникло заблуждение, что однополярный мир возможен и что он будет долго существовать.