Пентагон назвал три военные сферы, в которых лидирует Китай

https://static.news.ru/photo/e0b339b8-ec9b-11ea-a912-fa163e074e61_660.jpg Фото: SIPA Asia/ZUMAPRESS.com

Армия КНР превосходит американскую в некоторых оборонных сферах и в ближайшее время её потенциал может укрепиться, следует из ежегодного доклада для Конгресса США о состоянии вооружённых сил Китая.

Так, КНР обошла Соединённые Штаты в темпах строительства кораблей. Флот Китая насчитывает 350 кораблей и подводных лодок, в том числе, 130 крупных надводных кораблей, флот США — 293 боевые единицы. Второй пункт — крылатые и баллистические ракеты наземного базирования. По данным Пентагона, у КНР есть 1250 крылатых и баллистических ракет с дальностью поражения от 500 до 5,5 тыс. км., Соединённые Штаты располагают одним типом баллистических ракет наземного базирования с дальностью поражения 70-300 км, передаёт РБК со ссылкой на доклад.

Как отмечается, в этом пункте речь идёт о конвенциональном типе вооружения. Согласно договору о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которого придерживались США ранее, наличие в арсеналах страны ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км. запрещено.

Также Китай добился превосходства в области интегрированных систем противовоздушной обороны. Составители доклада подчёркивают, что важную роль в этом сыграли поставки в Китай российского вооружения. Отмечается, что КНР обладает одной из крупнейших в мире группировок систем «земля-воздух» , в которую входят системы С-400 и С-300 производства РФ и комплексы собственного производства.

Авторы документа указывают на наличие у Китая проблем в некоторых военных сферах, в связи с чем стратегия развития вооруженных сил КНР предусматривает еще около 20 лет реформ. Сюда, в частности, относится укрепление ядерного потенциала. По информации американского военного ведомства, Китай планирует удвоить количество ядерных боеголовок за десять лет (сейчас их у КНР 200) и стать обладателем «ядерной триады» — иметь средства доставки ядерных боеголовок наземного базирования, морского и воздушного.

Кроме того, авторы доклада утверждают, что КНР планирует расширить военное присутствие за рубежом и открыть ряд новых пунктов базирования, например, в Мьянме, Таиланде, Сингапуре, Индонезии, Пакистане, Шри-Ланке, ОАЭ, Кении, на Сейшельских островах, в Танзании, Анголе и Таджикистане.

Как писал NEWS.ru ранее, администрация президента США Дональда Трампа намерена сформировать аналог НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе для того, чтобы «сдержать» амбиции Китая. С таким заявлением в ходе онлайн-дискуссии Форума американо-индийского стратегического партнёрства выступил заместитель госсекретаря Стивен Биган.