Пентагон назвал «рутинным» испытание российской МБР «Сармат»
Rueters: в Пентагоне сообщили, что Россия уведомила США об испытаниях «Сармата», испытания были «рутинными»
Михаил Родионов
Михаил Родионов
19:45, 20 апреля 2022
Фото: wiyre/flickr.com
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В Пентагоне сообщили, что российская сторона уведомила США о проведении лётных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», передаёт агентство Reuters. Там отметили, что испытания носили «рутинный» характер. 20 апреля Минобороны РФ провело первые лётные испытания МБР «Сармат», после их завершения ракета поступит на вооружение.
Россия уведомила Соединенные Штаты перед испытательным запуском МБР. Пентагон рассматривает испытание как рутинное, не представляющее угрозы для США, — говорится в сообщении.
20 апреля с космодрома Плесецк успешно запущена межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат», сообщили в Минобороны РФ. Это первый пуск в программе госиспытаний. После её завершения комплекс поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. С успешно выполненной задачей Вооружённые силы РФ поздравил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что при создании «Сармата» использовались только отечественные технологии, это обеспечит бесперебойный серийный выпуск.
Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полёта, пояснили в Минобороны РФ.