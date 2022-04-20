Пентагон назвал «рутинным» испытание российской МБР «Сармат»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письма президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой принять его в Москве и Киеве, сообщил на брифинге представитель генсека Стефан Дюжаррик. По его словам, послания были вручены 19 апреля постоянным представительствам Российской Федерации и Украины.

В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского — принять его в Киеве, — сказал Дюжаррик. Он отметил, что генсек ООН...