Пентагон назвал «неразумной» помощь Польши Украине

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отказ от российских энергоресурсов обернётся глобальными проблемами на мировых рынках. Слова дипломата приводятся в заявлении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Очевидно, что отказ от наших ресурсов приведёт к значительным колебаниям и на мировых энергорынках. Негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего, в самих США, — говорится в заявлении,...