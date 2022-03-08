Пентагон назвал «неразумной» помощь Польши Украине
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:29, 09 марта 2022
Читайте нас в Google Новости
США считают неразумным решение Варшавы использовать аэродром НАТО в Германии для передачи Украине самолётов, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, сама передача воздушных судов является личным делом Польши, сообщает РИА Новости.
Мы продолжим консультации с Польшей и нашими союзниками по НАТО об этой проблеме и о логистических сложностях, которые она представляет, но мы не считаем предложение Польши разумным, — пояснил Кирби.
Он добавил, что намерение властей Польши использовать базу НАТО «Рамштайн» создаёт сложности и «поднимает серьёзные обеспокоенности для всего Альянса».
Ранее стало известно, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил: Соединённое Королевство поддержит Польшу, если та примет решение об отправке истребителей на Украину, поскольку он считает это верной стратегией. Тем не менее он предупредил о том, что это может рассматриваться Россией как акт агрессии и повлечь за собой опасные последствия.