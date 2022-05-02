Пентагон: НАТО должно назвать Европу регионом с наличием острой угрозы

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В США ожидают, что НАТО назовёт Европу «регионом с наличием острой угрозы». Об этом заявила помощник американского министра обороны Селест Уолландер на организованной Атлантическим советом встрече, посвящённой предстоящей конференции глав государств Североатлантического альянса, передаёт ТАСС. Cаммит НАТО пройдёт с 28 по 30 июня в Мадриде.

Мы считаем, что будет обязательство по политически единому решительному заявлению о новой обстановке в области безопасности, в которой европейский континент больше не является средой мира, а фактически представляет собой среду острой угрозы, — сказала она.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что если США и НАТО действительно заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, то они должны одуматься и прекратить поставки вооружений Киеву.

По словам дипломата, украинский народ нуждается в решении неотложных гуманитарных вопросов, а не в оружии. При этом он подчеркнул, что страны Альянса делают всё, чтобы помешать России завершить спецоперацию дипломатическим путём. Он отметил, что США и Европе абсолютно безразлична судьба Украины как «самостоятельного субъекта международных отношений».