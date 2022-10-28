Пентагон предоставит Украине вооружение на $275 млн

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Министерство обороны США объявило в Twitter о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму до $275 млн. Войска ВСУ получат ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, броневики HUMVEE и стрелковое вооружение.

Сегодня министерство объявляет об одобрении 24-го президентского пакета помощи по безопасности на сумму до 275 миллионов долларов Украине для обеспечения потребностей в сфере обороны, — говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

Ранее агентство AP сообщило со ссылкой на источники в американской администрации, что Пентагон предоставит Украине очередной пакет военной помощи на сумму в $275 млн. Как рассказали собеседники агентства, новый пакет помощи не будет содержать крупных систем вооружений и направлен преимущественно на пополнение запасов снарядов, включая боеприпасы для ракетных систем HIMARS.

Ранее стало известно, что конгрессмены США хотят до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до $50 млрд. Этих средств должно хватить Киеву на год. С начала спецоперации России Конгресс США голосовал за выделение Киеву помощи на $65 млрд.