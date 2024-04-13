Пентагон направит на Ближний Восток больше сил на фоне угрозы Израилю Пентагон направит на Ближний Восток больше сил для защиты своего контингента

Фото: Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель американского министерства обороны заявил РИА Новости, что США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить защиту дислоцированным там войскам. Об этом он сообщил на фоне опасений ответного удара Ирана по Израилю.

Мы перебрасываем в регион дополнительные силы, чтобы поддержать усилия по региональному сдерживанию и укрепить безопасность американских войск. На данный момент у нас нет иной информации, которую мы могли бы предоставить, — сказал чиновник.

Угроза иранского нападения реальна и правдоподобна, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на заявление Белого дома. Издание обратило внимание на тот факт, что США, Франция, Россия и Индия выпустили предупреждения для своих граждан о поездках в Израиль.

Мы готовы защищаться на земле и в воздухе, в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, и мы будем знать, как ответить, — заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галлант в пятницу на встрече с главой Центрального командования США (CENTCOM).

Начальник штаба ЦАХАЛ Хезл Халеви провел оценку ситуации с высшим армейским руководством, и отметил, что израильские силы готовы к любому сценарию в координации с армией США.

Ранее американский президент Джо Байден публично предостерег Иран от нанесения ответного удара по Израилю. Он добавил, что Вашингтон поддержит Тель-Авив и поможет ему защищаться.