Пентагон: Москва отвечает Вашингтону по деконфликтной линии связи

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что американская сторона ежедневно проводит с Москвой тесты деконфликтной линии связи, передаёт РИА Новости. По словам американского чиновника, российские представители «регулярно поднимают трубку», однако дальнейшие шаги пока не представляются необходимыми.

Русские поднимают трубку. Обмена информацией не было, поскольку таковой пока не был нужен, — сказали в Пентагоне.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что у американской стороны есть множество способов связаться с российскими коллегами.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее сообщил, что США не станут участвовать в боевых действиях на Украине, также они не станут вводить бесполётную зону над страной. По его словам, конфронтация Москвы и Вашингтона никому не нужна. Он пояснил, что установление бесполётной зоны над Украиной потребовало бы прямого вовлечения США, так как пришлось бы предпринимать непосредственные действия против нарушителей. При этом он напомнил, что США будут защищать «каждый дюйм» территории стран НАТО.

17 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США поддержали возможность ведения переговоров о решении конфликта на Украине и выразил надежду, что усилия всех сторон принесут положительный результат.