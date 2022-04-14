Пентагон: крейсер «Москва» находится на плаву, но причина пожара неизвестна

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что ракетный крейсер «Москва» находится на плаву в Чёрном море, однако точную причину пожара на борту назвать не смог, об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN. По его словам, экипаж корабля был эвакуирован, а сейчас предпринимаются меры по его буксировке в порт.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил <...>, что на «Москве» произошел «взрыв», но добавил, что Соединенные Штаты пока не могут сказать, был ли корабль поражен ракетой, — говорится в публикации.

14 апреля в Министерстве обороны России сообщили о том, что на флагмане Черноморского флота крейсере «Москва» сдетонировал боезапас, после чего разгорелся пожар, в результате которого судно получило серьёзные повреждения. Экипаж «Москвы» был оперативно эвакуирован на соседние корабли, а очаг возгорания локализован. В ведомстве подчеркнули, что судно сохраняет плавучесть, а основное ракетное вооружение в результате ЧП не пострадало.

О произошедшем доложили президенту России Владимиру Путину. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, по линии военных и по всем событиям доклады идут регулярно верховному главнокомандующему. Однако о реакции российского лидера он решил умолчать.

Позже стало известно, что в районе ЧП с крейсером «Москва» был замечен патрульный разведывательный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВВС США. Самолёт зафиксировали примерно в 70 километрах от крейсера, в воздушном пространстве Румынии, 13 апреля около 19:00.