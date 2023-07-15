Пентагон допустил военные решения конфликта с ВКС России в небе Сирии AP: США рассматривают военные варианты противодействия российским ВКС в сирийском небе

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В Пентагоне рассматривают ряд военных вариантов для противодействия растущей российской активности в небе над Сирией. Об этом сообщает агентство Associated Press. По словам представителя американского военного ведомства, такая активность ВСК РФ, в частности, осложнила усилия коалиции по нанесению удара по лидеру группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) в прошлые выходные.

Российская военная активность <...> проистекает из укрепляющегося сотрудничества и координации между Москвой, Тегераном и сирийским правительством в попытке оказать давление на США, чтобы вынудить их покинуть Сирию, — заявили в Пентагоне.

При этом в США не верят, что российская авиация «планирует сбрасывать бомбы на американские войска или сбивать пилотируемые самолеты». Однако не исключается, что РФ начнет сбивать беспилотники Reaper, поскольку, по мнению Пентагона, Москва считает, что не получит серьезного военного ответа за такие действия.

В начале мая текущего года заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил о том, что самолеты возглавляемой США западной коалиции в Сирии начали активировать системы наведения оружия на авиацию ВКС РФ. По его словам, российские пилоты фиксировали подобные действия на востоке страны.

В свою очередь глава Центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что российские истребители и беспилотники стали чаще пролетать в опасной близости от американских самолетов в небе над Сирией, а также над базами США в этом государстве.