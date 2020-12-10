Пентагон: действия России стали причиной переброски БМП Bradley в Сирию

https://static.news.ru/photo/c638f1f8-3b2f-11eb-91e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spc. Jensen Guillory/Keystone Press Agency

Минобороны США направило на северо-восток Сирии боевые машины пехоты (БМП) M2A2 Bradley из-за того, что российские военнослужащие проводили патрулирование не в предназначенной для этого зоне, заявил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

Генерал утверждает, что российские военные проводили патрулирование в несогласованном с ВС США районе, хотя им «не дали разрешения» на это, передаёт ТАСС.

Русские проводили патрулирование фактически вне своей зоны, в несогласованном с нами районе. Мы им не давали на это разрешения, — сказал Маккензи.

В связи с этим, подчеркнул генерал, Пентагон счёл целесообразным отправить в указанный регион БМП.

В сентябре 2020 года американские войска на северо-востоке Сирии получили партию боевых машин пехоты M2A2 Bradley. Их доставили из Кувейта военно-транспортными самолётами С-17 ВВС США. Переброска БМП осуществлена на фоне инцидента, который произошёл в конце августа между военнослужащими РФ и США в этом регионе. В Центральном командовании подчеркнули, что БМП позволят сохранить свободу передвижения сил коалиции, чтобы обеспечить полный разгром ИГ (организация запрещена в РФ), и опубликовали фото выгрузки боевых машин, писал NEWS.ru.