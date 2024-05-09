Пенсионерку приговорили к пяти годам тюрьмы за посты в «Одноклассниках» На Украине женщину осудили за посты в «Одноклассниках» в поддержку РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине престарелую жительницу Закарпатской области осудили на пять лет тюрьмы за посты в социальной сети «Одноклассники» в поддержку России, сообщает издание «Страна.ua». Суд пришел к такому вердикту, опираясь на обвинения следствия.

По версии силовиков, 64-летняя женщина поддерживала действия российских войск на Украине. При этом она не признала свою вину, утверждая, что ее высказывания были вырваны из контекста. Суд принял сторону обвинения.

Ранее сотрудники ФСБ задержали на территории Луганской Народной Республики гражданку Украины за шпионаж в пользу Киева. По словам женщины, она собирала сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, задействованных в спецоперации, и передавала их украинским военным по телефону.

Также Верховный суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины за передачу Киеву данных о российской армии в Запорожской области. Мужчина получил 11 лет колонии строгого режима. Как выяснило следствие, он собирал информацию о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений ВС РФ для нанесения по ним ударов.