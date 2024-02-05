Пенсионерка восстала из гроба спустя шесть дней и принялась готовить еду DS: восставшая из гроба китаянка Ли Сюфэн пережила клиническую смерть

Фото: Shutterstock/FOTODOM

95-летняя Ли Сюфэн из китайской провинции Гуанси восстала из гроба спустя шесть дней после «смерти» и отправилась на свою кухню готовить еду, сообщает Daily Star. Женщина получила травму головы, когда споткнулась в своем доме. Без сознания ее нашла соседка. Она посчитала ее мертвой и организовала похороны, так как у самой «покойницы» родных не было. Позднее выяснится, что пожилая женщина перенесла клиническую смерть.

Похоронные традиции требовали, чтобы гроб находился в доме на протяжении нескольких дней. Соседка не стала забивать его гвоздями. А за день до похорон тело исчезло. Позже его нашли совершенно здоровым на кухне.

Ранее в частном доме в деревне Старо-Сиверское Гатчинского района нашли тело мужчины 1974 года рождения. Труп пролежал в помещении четыре года, все это время в постройке жила супруга покойного с четырьмя детьми. При этом женщина запрещала детям рассказывать о произошедшем кому бы то ни было.

Позже выяснилось, что женщина придерживается традиций тибетских монахов. Они с супругом были единомышленниками. Он в том числе пренебрегал ношением обуви и перед смертью получил сильное обморожение конечностей. Женщина после смерти супруга создавала путем ритуалов такие условия, чтобы его тело не разлагалось.