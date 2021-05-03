Пенсионерка три дня ждала помощи после ДТП во Франции

https://static.news.ru/photo/54c53b76-ac0e-11eb-bd52-96000091f725_660.jpg Фото: Peter Noyce/imageBROKER.com/GLOBAL LOOK PRESS

Пенсионерка во Франции оказалась заблокированной в автомобиле в результате ДТП. Ей пришлось три дня ждать помощи, сообщает телеканал «360».

Автомобиль Toyota вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. Находившаяся за рулём пожилая жительница Франции три дня ждала помощи жандармерии после ДТП. Её обнаружили только после того, как родственники забили тревогу, сообщает телеканал.

Пострадавшую доставили в центральную больницу города Каор. Ей провели медицинское обследование — по предварительным данным, она чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Турции погибла гражданка РФ. В Сети появились кадры, на которых видно, что автобус лежит на боку на обочине трассы. Рядом находятся автомобили экстренных служб, люди вылезают из автобуса через люки в крыше. По предварительной версии, причиной аварии оказалось обледенение дороги — в этих условиях водитель не справился с управлением. Всего после аварии за помощью врачей обратились пять россиян, трое из них были госпитализированы.