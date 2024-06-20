Пенсионерка потеряла обе ноги после укусов насекомых В Ирландии пенсионерке ампутировали ноги после укусов насекомых

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69-летняя Джози из деревни Дуррус в Ирландии потеряла обе ноги после укусов насекомых, полученных во сне, сообщает Daily Star. Она родилась в Великобритании и переехала в Ирландию в 80-е годы, где вырастила шестерых детей и стала бабушкой 12 внуков.

В прошлом году у нее развилась агрессивная инфекция после укусов насекомых, что привело к ампутации обеих ног. Ее семья отметила отличное лечение врачей, которые сделали все возможное. Джози перенесла операцию в марте и прошла реабилитацию в больнице, после чего переехала жить к дочери и ее семье.

Дочь Джози Джен рассказала о трудностях, с которыми столкнулась ее мать, но отметила ее спокойствие и силу. Джози по-прежнему пытается адаптироваться к новой жизни, понимая, что ей больше не удастся делать то, что она делала раньше. Однако женщина по-прежнему поддерживает оптимистическое отношение и благодарна за поддержку своей семьи.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не будет вспышки лихорадки денге. Несмотря на то, что в Европе растет заболеваемость этой лихорадкой, в России это исключено, считают в ведомстве. Случаи лихорадки учащаются из-за распространения комаров и изменения климата. В России не обитают те насекомые, которые являются переносчиками заболевания.