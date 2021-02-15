Пенсионер в Греции умер через восемь минут после прививки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ba659c02-6fb7-11eb-8f12-96000091f725_660.jpg Фото: Javier Pulpo/Keystone Press Agency/Global Look Press

85-летний мужчина скончался в университетской больнице Ираклиона на Крите через восемь минут после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает общественное телевидение Греции ERT.

Пенсионер сидел в приёмной после укола, а затем внезапно потерял сознание и упал. Медики тут же начали оказывать пожилому человеку помощь, но он скончался.

По предварительным данным, у пенсионера случилась внезапная смерть, которая совпала с вакцинированием. У него не был диагностирован аллергический анафилактический шок. Точную причину смерти определит судебная экспертиза. Медики подчёркивают, что с научной точки зрения никто не умер после какой-либо вакцинации.

Ранее медики заявили, что вакцинация пожилых людей на дому может представлять опасность, поскольку в домашних условиях сложно провести полную диагностику и оказать экстренную помощь в случае ухудшения состояния. После укола за пациентом в течение не менее получаса должен наблюдать врач. Это необходимо, чтобы оказать помощь в случае появления аллергических реакций, вплоть до анафилактического шока. Противопоказанием для вакцинации являются хронические болезни, которые с возрастом развиваются и переходят в агрессивную стадию.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного использования. Ей дан зелёный свет для применения в глобальном масштабе посредством COVAX — международного механизма доступа.