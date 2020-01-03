https://static.news.ru/photo/72770d92-2f29-11ea-9683-fa163e074e61_660.jpg Майк Пенс Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Los Angeles Times уличило вице-президента США Майкла Пенса, обвинившего иранского генерала Касема Сулеймани в причастности к терактам 11 сентября, в ряде неточностей, которые заставляют сомневаться в правдивости его высказываний.

В своем Twitter Пенс написал, что руководитель «Кудс» помог тайно отправить в Афганистан 10 из 12 террористов, которые совершили теракты в США в 2001 году.

Assisted in the clandestine travel to Afghanistan of 10 of the 12 terrorists who carried out the September 11 terrorist attacks in the United States. — Mike Pence (@Mike_Pence) 3 января 2020 г.

Издание напоминает, что Иран является преимущественно шиитским государством, а почти все угонщики самолётов были из Саудовской Аравии и входили в «Аль-Каиду» (запрещена в РФ) с суннитами-экстремистами.

В «Отчёте комиссии 9/11» не содержится никаких упоминаний иранского генерала Сулеймани. Доказательств, что Тегеран или «Хезболла» знала о планировании терактов, по данным журналистов, также нет.

Ранее NEWS.ru писал, что над иранской мечетью подняли красный флаг мести.

Сулеймани погиб 3 января в результате ракетного удара американских военных по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении был отдан президентом США Дональдом Трампом.