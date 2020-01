В своем Twitter Пенс написал, что руководитель «Кудс» помог тайно отправить в Афганистан 10 из 12 террористов, которые совершили теракты в США в 2001 году.

Assisted in the clandestine travel to Afghanistan of 10 of the 12 terrorists who carried out the September 11 terrorist attacks in the United States.