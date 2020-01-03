https://static.news.ru/photo/72770d92-2f29-11ea-9683-fa163e074e61_660.jpgМайк ПенсФото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Los Angeles Times уличило вице-президента США Майкла Пенса, обвинившего иранского генерала Касема Сулеймани в причастности к терактам 11 сентября, в ряде неточностей, которые заставляют сомневаться в правдивости его высказываний.
В своем Twitter Пенс написал, что руководитель «Кудс» помог тайно отправить в Афганистан 10 из 12 террористов, которые совершили теракты в США в 2001 году.
Assisted in the clandestine travel to Afghanistan of 10 of the 12 terrorists who carried out the September 11 terrorist attacks in the United States.
Издание напоминает, что Иран является преимущественно шиитским государством, а почти все угонщики самолётов были из Саудовской Аравии и входили в «Аль-Каиду» (запрещена в РФ) с суннитами-экстремистами.
В «Отчёте комиссии 9/11» не содержится никаких упоминаний иранского генерала Сулеймани. Доказательств, что Тегеран или «Хезболла» знала о планировании терактов, по данным журналистов, также нет.
Ранее NEWS.ru писал, что над иранской мечетью подняли красный флаг мести.
Сулеймани погиб 3 января в результате ракетного удара американских военных по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении был отдан президентом США Дональдом Трампом.