Пелоси: Вашингтон помогает Украине не по принципу карт-бланша

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Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон никогда не руководствовался принципом карт-бланша при выделении помощи Киеву. Так политик ответила на обвинения республиканцев в том, что демократы выделяют неограниченную помощь Украине. Он добавила, что США действуют во имя демократии и свободы во всем мире, сообщает ТАСС.

Вашингтон никогда не руководствовался принципом карт-бланша. США действуют во имя демократии и свободы во всем мире, — поделилась Пелоси.

Она допустила, что поддержка Украины не прекратиться даже после возможной победы республиканцев на выборах в конгрессе.

Норвегия продолжит поставки вооружений Украине, заявил ранее государственный секретарь в Министерстве иностранных дел страны Эйвинд Вад Петерссон изданию Aftonbladet. Дипломат отметил, что Киев действует в полном соответствии с нормами Устава ООН. По его словам, Осло поставляет Украине оружие из-за специальной операции России. Он добавил, что Норвегия будет оказывать и другую поддержку Украине, но не уточнил о чем идет речь.