Пелоси: Трамп — это помешанная «служанка Путина»

https://static.news.ru/photo/f164217c-53c6-11eb-972f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп является «помешанным» и «опасным», а также «служанкой Путина».

Нэнси Пелоси стала гостьей программы «60 минут» на телеканале CBS. Наиболее жёсткую характеристику Трампу она дала ближе к концу беседы (на 11-й минуте из 13 минут, которые выложил на сайт телеканал), отвечая на вопрос о «русских хакерах». Ведущая не ставила под сомнение вину РФ в декабрьских кибератаках и предложила Пелоси поговорить «о российском взломе».

Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа в личном, политическом или финансовом плане. У меня просто нет другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, — заявила Пелоси.

Она посетовала, что Трамп не сказал по поводу кибератаки и «вины» России ничего. Ведущая поправила её: «Он сказал, что, может быть, Китай это сделал».

Пелоси также заявила, что Трамп является опасным и «помешанным» человеком, которого необходимо остановить путём привлечения к уголовной ответственности в самые кратчайшие сроки.

К сожалению, человек, который руководит исполнительной властью, — помешанный, неуравновешенный, опасный президент США. Пройдёт ещё какое-то количество дней, прежде чем мы сможем защититься от него. Но он совершил нечто настолько серьёзное, что требуется уголовное преследование против него, — заявила она.

Как сообщал NEWS.ru, 10 декабря спикер палаты представителей США и заклятый политический противник Дональда Трампа Нэнси Пелоси заявила, что палата обратится к вице-президенту Майку Пенсу с просьбой отстранить главу государства от занимаемой должности.