Пелоси призвала убрать из Конгресса США статуи конфедератов

https://static.news.ru/photo/cc9b72d6-ac06-11ea-a03b-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Ting Shen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из Капитолия в Вашингтоне могут убрать 11 статуй лидеров и солдат Конфедеративных штатов Америки. Этого требует спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Отмечается, что с таким предложением она выступила на фоне антирасистских протестов в США. Считается, что конфедераты были связаны с расизмом.

Нет места для восхваления жестокого фанатизма мужчин Конфедерации в священных залах Капитолия Соединённых Штатов или в других почёётных местах по всей стране, — цитирует Пелоси «Интерфакс».

В ряде стран мира на фоне протестов антифашистов вандалы оскверняют памятники и другим историческим деятелям, которых обвиняют в расизме или причастности к работорговле. Ранее сторонники движения Black Lives Matter в британском Бристоле снесли памятник английскому работорговцу и филантропу Эдварду Кольстону, жившему в XVII–XVIII веках. В ходе акции против расизма её участники скинули статую с постамента.

Как писал NEWS.ru, волна протестов прокатилась по всему миру после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался от удушья во время задержания полицией из-за того, что один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал так дольше семи минут. Основные протесты проходят в Соединённых Штатах, они сопровождаются массовыми беспорядками, погромами и столкновениями митингующих с силовиками. Есть погибшие.