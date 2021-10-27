Пекин выступил против контактов между Тайбэем и Вашингтоном

Пекин выступает решительно против контактов в любой форме между Тайбэем и Вашингтоном. США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что США должны придерживаться принципа «одного Китая» и положений трёх американо-китайских коммюнике.

Мы выступаем решительно против любых форм официальных и военных контактов между США и Тайванем, — сказал Вэньбинь.

Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что угроза со стороны Китая растёт каждый день. В связи с этим Тайвань надеется на поддержку США в случае нападения КНР. Инвэнь также добавила, что Тайбэй готов вести диалог с Пекином для устранения недопонимания в двусторонних отношениях.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда сюда бежала часть партии Гоминьдан после поражения в гражданской войне в Китае. С тех пор эта территория сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

Отношения между Тайванем, который считает себя самостоятельным государством, и КНР, которая относит остров к своей территории, обострились 1 и 2 октября. В эти дни китайские истребители и бомбардировщики вторглись в воздушное пространство Тайваня. Несмотря на это, директор бюро национальной безопасности острова Чэнь Минтун считает, что вероятность начала войны между материковым Китаем и Тайванем в течение ближайшего времени очень мала.