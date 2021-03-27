Пекин утонул в мощной песчаной буре

https://static.news.ru/photo/0c506320-8f8a-11eb-9a31-96000091f725_660.jpg Фото: Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Столица Китая оказалась во власти песчаной бури, о которой заранее предупреждали метеорологи. Это вторая буря за месяц, первая случилась 15 марта и стала самой мощной за последние 10 лет.

Метеорологи предупредили о надвигающейся буре 28 марта в 06:00 по местному времени. Они присвоили природному явлению «жёлтый» уровень и предупредили, что коснётся оно не только Пекина, но и регионов на севере и северо-западе страны, пишет РИА Новости.

По прогнозам синоптиков, к вечеру буря должна пойти на спад. Но плохая погода при этом сохранится во Внутренней Монголии и провинции Ляонин, а также в некоторых других районах.

Песчаные бури в Китае происходят довольно часто по причине сезонных погодных условий. В районах происхождения песка тёплая погода сопровождается недостатком осадков. По этой причине песчаные бури сохраняться в регионе до конца апреля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что к многочисленным загрязнениям, которыми известна столица Китая, добавился песок. На Пекин обрушилась чудовищной силы буря из песка. Воздух в столице Поднебесной стал опасен. Им нельзя дышать. Можно заработать пневмонию — механическое поражение лёгких.