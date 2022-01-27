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Пекин указал США способ решения конфликта на Украине

Глава МИД КНР: в решении внутриукраинского кризиса поможет соблюдение минских договорённостей
09:50, 27 января 2022
Пекин указал США способ решения конфликта на Украине Ван И Фото: Jiang Han/XinHua/Global Look Press
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Для урегулирования внутриукраинского кризиса необходимо соблюдение минских договорённостей, заявил глава МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с госсекретарём Энтони Блинкеном. Как говорится в заявлении на официальном сайте ведомства, соответствующие договорённости являются основополагающим документом, который должен осуществляться на практике.

Для решения украинского вопроса необходимо вернуться к минским договорённостям, это исходная точка. Одобренные Советом Безопасности ООН минские договорённости являются основополагающим политическим документом, признанным всеми сторонами, и должны выполняться на практике, приводятся слова Ван И.

При этом Пекин выразил готовность «поддерживать все усилия», которые соответствуют направлению и духу этих договорённостей.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад должен выполнить своё обещание и обеспечить выполнение украинской стороной Минских соглашений, которые Киев продолжает саботировать. Он подчеркнул, что позиция Москвы в этом вопросе однозначна.

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