Пекин решил отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с Москвой

https://static.news.ru/photo/11f33050-b177-11eb-a889-96000091f725_660.jpg Фото: Jiang Shan/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай намерен отстаивать итоги Второй мировой войны и бороться за мир во всём мире вместе с РФ. Слова китайского дипломата приводит ТАСС.

Чуньин поздравила россиян с 76-й годовщиной Победы. По её словам, в КНР оценили грандиозный размах торжественного парада в российской столице.

Неважно, как будет меняться ситуация в мире, Китай и Россия будут держаться вместе, решительно поддерживать друг друга, вместе защищать международную справедливость и беспристрастность, — подчеркнула дипломат.

Ранее китайские журналисты предрекли «абсолютный кошмар» Соединённым Штатам Америки в случае объединения усилий России и Китая в «отчаянной схватке с противником». Портал Global Times выпустил материал, в котором отмечается, что новые власти в США усиленно пытаются настроить против Пекина не только жителей США, но и всё западное общество, а также пытаются увеличить количество очагов конфронтации в мире.