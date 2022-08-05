Пекин призвал Вашингтон исправить вред, нанесенный визитом Пелоси Посол КНР Цинь Ган призвал США исправить вред, нанесенный отношениям стран визитом Пелоси

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Посол Китая в США Цинь Ган в ходе встречи с представителями белого дома зявил, что прошедший на текущей неделе визит спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань серьезно подорвал стабильность в азиатском регионе и нанес вред отношениям между двумя странами. Вашингтон должен понести полную ответственность за подобное развитие ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол Цинь Ган отметил, что, несмотря на неоднократные и серьезные предупреждения КНР, США организовали визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Данное событие серьезно подорвало мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также нанесло ущерб китайско-американским отношениям, — заявили в посольстве Китая в Вашингтоне.

В китайской дипмиссии полагают, что «причина, суть и последствия данного инцидента предельно ясны» и подчеркивают, чт американская сторона «должна понести полную ответственность за сложившуюся ситуацию». Представители посольства напомнили, что в визит Пелоси подвергли критике более 160 стран и международных организаций.

Также китайские дипломаты отпровергли обвинения США в том, что Пекин якобы нагнетает напряженность. Подобные сообщения назвали «беспочвенными и ложными».

Факты доказывают, что именно США являются нарушителем спокойствия и стабильности в Тайваньском проливе и регионе, — указали в посольстве КНР в США.

По словам Цинь Гана, предпринятые Китаем ответные шаги являются необходимыми мерами для сдерживания сепаратистских сил и защиты территориальной целостности государства. Посол призвал Штаты предпринять шаги для своих ошибок и устранения «причиненных визитом Пелоси последствий».

Пекин также призвал Вашингтон воздержаться от действий, которые могут повлечь дальнейшую эскалацию напряженности в регионе и в отношениях двух стран.

Ранее Министерство иностранных дел Китая объявило о контрмерах, которые будут введены в отношении Соединенных Штатов после поездки Пелоси на Тайвань. В частности, в КНР заявили об отмене телефонных разговоров между силовыми ведомствами, а также о приостановке сотрудничества в борьбе с международной преступностью.