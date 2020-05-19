Пекин потребовал от США прекращения глобальной слежки в Интернете

https://static.news.ru/photo/a9af9460-99ef-11ea-be66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США должны выполнять резолюции ООН и прекратить масштабную слежку в Интернете. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Он также потребовал от американских политиков отказаться от клеветнических заявлений в адрес КНР, обвинений в кибератаках и других действиях, якобы угрожающих мировой безопасности.

США осуществляют глобальный мониторинг сетевого пространства, занимаясь хищением данных. Это крупнейшая «хакерская империя» в мире, — цитирует дипломата ТАСС.

Заявление представителя МИД КНР стало ответом на критику генпрокурора США Уильяма Барра в адрес компании Apple. Он, в частности, укорил корпорацию в соблюдение законодательства Китая и РФ в том, что касается хранения и обработки данных пользователей.

Ранее NEWS.ru писал, что американские спецслужбы обвинили Китай в хакерских атаках на учреждения, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса. В Вашингтоне уверяют, что КНР таким образом пытается заполучить данные, касающиеся диагностики и лечения COVID-19.