Пекин осудил продажу вооружений США Тайваню

Власти Китая выразили протест Вашингтону, причиной которого послужили продажи американского вооружения Тайваню. В Пекине данные действия США оценили как подрывающие суверенитет государства, заявили в Министерстве обороны КНР.

Продажа Соединёнными Штатами вооружений Тайваню серьёзно нарушает принцип «одного Китая» и положения трёх совместных коммюнике между КНР и США, в частности коммюнике 17 августа [1982 года], — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве также подчеркнули, что США «грубо вмешиваются во внутренние дела Китая, наносят ущерб суверенитету и интересам безопасности страны, разрушают военные отношения между КНР и США, а также ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе».

В связи с этим Китай выражает сильное недовольство и решительный протест, а также делает Вашингтону строгое дипломатическое представление, — отметили в ведомстве.

Госдепартамент одобрил решение о продаже Тайваню оборудования для технической «поддержки, обслуживания и совершенствования» зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Сумма сделки оценивается в $100 млн. Соглашение должно выполняться в рамках программы обслуживания комплексов, участие в ней «является требованием правительства США».

Ранее сообщалось, что посол КНР в США Цинь Ган заявил об угрозе вооружённого конфликта между Пекином и Вашингтоном. Войной могут закончиться попытки США поощрить тайваньскую администрацию к движению «по пути к независимости».