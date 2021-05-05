Пекин обвинил страны G7 в клевете

https://static.news.ru/photo/ed63ad86-ae3e-11eb-8069-96000091f725_660.jpg Официальный представитель МИД КНР Вань Вэньбинь Фото: EPA/WU HONG/ТАСС

В МИД Китая назвали клеветой и посягательством на суверенитет страны заявление министров иностранных дел стран G7 о нарушении прав человека в КНР. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь заявил, что обвинения «Большой семёрки» не подтверждены объективными фактами.

Мы считаем это заявление грубым посягательством на суверенитет Китая, — цитирует его слова агентство.

Ван Вэньбинь добавил, что заявление министров противоречит тенденции по обеспечению всеобщего мира и развития и подрывает нормы международных отношений. Он порекомендовал странам G7 заняться решением своих внутренних проблем.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Хайко Маас предложил соблюдать единую стратегию в отношении Китая с упором на соблюдение прав человека и основных свобод. Он подчеркнул, что этим вопросам следует уделять больше внимания, когда заходит речь о КНР.

Первое за два года очное пленарное заседание глав МИД G7 состоялось в Лондоне. В мероприятии принимали участие министры иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.