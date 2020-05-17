Пекин не ответил на призывы к нормализации отношений с Австралией

https://static.news.ru/photo/cc502d8a-9810-11ea-8b8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Министр туризма Австралии Саймон Бирмингем предложил китайской стороне обсудить торговые вопросы, заявил чиновник в эфире телерадиокорпорации АВС. Однако, по его словам, просьба не была удовлетворена.

Мы открыты для такого обсуждения даже в тех областях, в которых есть сложные проблемы, — сказал Бирмингем.

Австралия в воскресенье, 17 мая, призвала Китай ответить на просьбу обсудить снижение напряжённости между двумя торговыми партнёрами после того, как Канберра призвала вслед за Вашингтоном провести расследование происхождения коронавируса.

Как писал NEWS.ru, Австралия считает, что власти Китая не были достаточно откровенны с другими государствами касательно распространения коронавирусной инфекции.