Пехотинец изнасиловал туристку и подал на нее в суд В Греции военный подал в суд на туристку, обвинившую его в изнасиловании

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Британскую туристку в Греции изнасиловал местный 21-летний военнослужащий, сообщает The Sun. Он познакомился с 26-летней девушкой в баре, а затем заманил ее на пляж, где и надругался над ней. Признавать вину он не стал, а подал встречный иск о клевете.

Сейчас пехотинец находится под стражей. Его дело будет рассматривать военная прокуратура Ханьи, на северо-западном побережье Крита.

Ранее Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян, намеренных отправиться на курорты Абхазии, что на свободу вышел житель республики Эдгар Абухба, отбывавший наказание за изнасилование и ограбление гражданки РФ. Дипломаты признались, что с недоумением восприняли информацию об освобождении насильника.

Также сообщалось, что в Челябинской области задержали мужчину по подозрению в изнасиловании сестры. Уточняется, что инцидент произошел на семейном празднике после того, как мужчина освободился из колонии. Пострадавшая обратилась в полицию. В отношении гражданина возбудили уголовное дело. Фигурант свою вину признал полностью. Его отправили в СИЗО.